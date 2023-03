UE: Wiceprezes EBI: przetrwanie Ukrainy jako państwa zależy od sprawnie działającej gospodarki i biznesu

Na odbudowę Ukrainy patrzymy w perspektywie długoterminowej, ale obecnie ważne jest by biznes mógł działać i wspierać ukraińską gospodarkę. Dlatego nie możemy zaniedbać tego, co Ukraińcy wypracowują nadludzkim wysiłkiem – powiedziała PAP wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) prof. Teresa Czerwińska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Bardzo uważnie podchodzimy do danych z Ministerstwa Finansów Ukrainy, które zapewnia, że ukraińska gospodarka, pomimo tych skrajnie trudnych warunków, działa. Minister finansów Serhij Marczenko przekazuje nam informacje jaka jest sytuacja budżetowa i jakie są obecne potrzeby. Musimy dołożyć wszelkich starań by utrzymać funkcjonowanie tej gospodarki" - oświadczyła Czerwińska, opisując wsparcie EBI dla Ukrainy w 2022 roku oraz dalsze plany unijnej instytucji w tym zakresie.

Jak dodała wiceszefowa EBI, w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę istotna jest zarówno pomoc krótkoterminowa, naprawy i remonty, jak i długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. W 2022 roku, gdy Rosja rozpoczęła inwazję, EBI, jako jedna z pierwszych instytucji finansowych, które zdecydowały się na taki krok, podjął decyzję o wypłacie 668 mln euro - powiedziała Czerwińska. Następnie w lipcu podjęto decyzję o przekazaniu drugiego pakietu wsparcia finansowego, czyli w sumie dla Ukrainy w 2022 roku udzielono finansowania w wysokości 1,7 mld euro.

"Dzięki regularnym kontaktom z ukraińskim rządem, EBI wie, na jaki projekt dokładnie przeznaczane jest jego wsparcie" - przekazała wiceprezes.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że Ukraina potrzebuje zróżnicowanych strumieni finasowania. Ta pierwsza pomoc, która została udzielona w odpowiedzi na najbardziej krytyczne potrzeby, na dramat, który się tam rozpoczął, powinna być przekształcana w finansowanie pomostowe" - powiedziała Czerwińska.

"Odbudowa, naszym zdaniem, trwa już dziś, więc nie możemy i nie chcemy czekać, tylko odbudowujemy, ale w odpowiedniej skali. Dzisiaj zajmujemy się naprawą odpowiedniej infrastruktury drogowej i socjalnej, szpitali, szkół wszędzie tam, gdzie jest to możliwe" - dodała.

Wedle informacji EBI ponad 4 mln osób na Ukrainie to przesiedleńcy wewnętrzni, a zniszczonych zostało w wyniku działań wojennych ponad 600 tys. domów i mieszkań. Z tego powodu odbudowa nie może czekać.

"Ta odbudowa musi odbywać się już dzisiaj. Nasze finansowanie pomostowe konstruujemy w oparciu o informacje, które otrzymujemy z Ministerstwa Infrastruktury. Wicepremier Ołeksandr Kubrakow ma listę projektów i terminy w jakim czasie Ukraińcy są w stanie je zrealizować. Te informacje są nam przekazywane i pracujemy konkretnie nad tymi projektami, czyli nad naprawą i odbudową mostów, nad poszerzaniem dróg, rozbudową przejść granicznych itd." - wyjaśniła wiceprezes EBI.

Czerwińska zapowiedziała również utworzenie specjalnie przygotowywanego dla Ukrainy funduszu, który ma być elementem unijnej platformy wspierającej odbudowę tego kraju. Donatorami będą mogły być zarówno państwa członkowskie UE, jak i inne podmioty, również spoza Unii, wśród których jako potencjalnych partnerów wiceprezes EBI wymieniła Szwajcarię czy Norwegię.

"Taką strukturę jesteśmy w stanie szybko zaoferować, w ciągu kilku miesięcy. Fundusz w wielkości do 1 mld euro umożliwiałby finansowanie projektów na kwotę znacznie przekraczającą 1 mld euro" - przekazała Czerwińska w rozmowie z PAP.

"To są działania, które podejmujemy na rzecz odbudowy Ukrainy. Dzisiaj robimy wszystko to, na co pozwalają nam warunki w kraju objętym wojną" - podsumowała wiceprezes EBI.

Z Luksemburga Katarzyna Łukasiewicz