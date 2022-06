UE: Wiceszef KE Frans Timmermans i komisarz ds. równości Helen Dalli złożą wizytę w Polsce

W piątek i sobotę wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans uda się do Wrocławia, by omówić działania w dziedzinie klimatu, badań i innowacji z przedstawicielami lokalnych władz i obywatelami. W sobotę Timmermans wraz z unijną komisarz ds. równości Heleną Dalli wezmą udział w wydarzeniu „Europa równych szans” we Wrocławskim Centrum Kongresowym - podała Komisja Europejska.

Rano w piątek 3 czerwca Timmermans odwiedzi fabrykę i laboratorium Saule Technologies, które wytwarza perowskitowe ogniwa słoneczne do wytwarzania energii słonecznej.

Następnie weźmie udział w okrągłym stole poświęconym innowacjom, z udziałem interesariuszy z zakresu czystych technologii z całej Polski.

Wiceprzewodniczący KE odwiedzi też szkołę średnią i spotka się z uczniami z Wrocławia i odwiedzającymi ich uczniami z holenderskiego miasta partnerskiego Breda, by rozmawiać z nimi "na temat pokoju, edukacji, wielokulturowości i zmian klimatu".

Wieczorem weźmie udział w kolacji roboczej z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem i burmistrzem Bredy Paulem Deplą.

Z Brukseli Łukasz Osiński