UE: Wiceszef KE: jesteśmy uzależnieni od importu ok. 100 produktów w strategicznych sektorach

Wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz powiedział w środę, że w przypadku 100 produktów w bardzo strategicznych sektorach UE jest w pewnym stopniu uzależnienia od importu, a w przypadku sześciu – bardzo uzależniona. Jego zdaniem UE musi osiągnąć autonomię w zasadniczych obszarach.

Przedstawiając w Komitecie Regionów program prac KE na 2022 rok, Szefczovicz powiedział, że UE chce w najbliższym czasie dopracować autonomię strategiczną, swoją zdolność i swobodę w działaniu na świecie.

"Trzeba zapewnić, by Europa miała wpływ na swoją przyszłość i by była autonomiczna w swoim działaniu (...). Musimy przeanalizować produkty, które importujemy. W przypadku 100 produktów jesteśmy dość uzależnieni, w przypadku sześciu - bardzo uzależnieni. Trzeba też powiedzieć, że choć nie są to bardzo wysokie liczby, to dotyczą bardzo strategicznych sektorów i musimy w związku z tym osiągnąć strategiczną autonomię w zasadniczych obszarach" - zaznaczył wiceszef KE.

Podkreślił, że UE chce to osiągnąć, tak jak w przypadku szczepionek, leków albo w zakresie produkcji akumulatorów i baterii, które są podstawą elektromobilności.

"Widzimy, że produkcja szczepionek w Europie wzrosła i jesteśmy globalnym, najważniejszym producentem szczepionek, jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o eksport szczepionek na cały świat, zarówno ten rozwinięty jak i rozwijający się - wskazał wiceprzewodniczący KE. - Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad Unią Zdrowotną, będziemy inwestować więcej w biomedycynę, w badania, będziemy mieć agencję HERA", przyszły urząd ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Zdaniem Szefczovicza wniosek z pandemii Covid-19 jest jasny: jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, farmaceutyczne, musimy być zdecydowanie silniejsi niż w przeszłości.

Mówiąc o programie prac KE na przyszły rok, Szefczovicz podkreślił również, że Komisja będzie się koncentrować na implementacji unijnego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), "by ruszył on na nowo" europejskie gospodarki.

"Przechodzimy już teraz do fazy implementacji Krajowych Planów Odbudowy (czyli programów wdrażania Funduszu Odbudowy - PAP), dzięki którym chcemy zainwestować 750 mld euro. To jest prawdziwy +plan Marshalla+ na XXI wiek, a kiedy mówimy o XXI wieku, jeśli chcemy osiągnąć cele ekologiczne, cyfrowe, dotyczące odporności, to potrzebujemy infrastruktury na miarę XXI wieku" - wskazywał wiceszef KE.

Według Szefczovicza projekty infrastrukturalne napotykają w Europie na wiele przeszkód z powodu skomplikowanych procedur uzyskiwania zezwoleń, dlatego ważne jest zidentyfikowanie - jak to ujął - "wąskich gardeł", aby móc realizować projekty, które są podstawową do odbudowy gospodarek.

Zdaniem Słowaka równie ważne jest przewidywanie kryzysów, "tego, co może się wydarzyć, co jest już na horyzoncie". "Wiemy, że będzie coraz więcej przełomowych wydarzeń w przyszłości" - zaznaczył wiceszef KE.

Z Brukseli Mateusz Kicka