UE: Wiceszef KE Timmermans: przy zamawianiu szczepionek popełniono błędy

Przy zamawianiu szczepionek przeciw Covid-19 popełniono błędy, zarówno na poziomie unijnym, jak i państw członkowskich - przyznał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Polityk odpowiedział na zarzuty, że Unia Europejska dokonała niesprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19.

W opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla niemieckiej gazety "Tagesspiegel am Sonntag" wiceprzewodniczący KE zaznaczył jednocześnie, że ocenę tego, jak UE radzi sobie z pandemią koronawirusa, należy zostawić na jej koniec. "Dopiero wtedy będziemy w stanie zobaczyć, co zrobiliśmy dobrze, a co źle" - wskazał.

Dodał, że obecnie najważniejsze jest, by "cała Europa dostała szczepionki". Jak podkreślił w kontekście wspólnych zamówień szczepionek dla krajów UE, jest to w interesie także bogatszych krajów europejskich, "takich jak Niemcy".

Wywiad Timmermansa ukazał się dwa dni po tym, jak kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział, że szczepionki przeciwko Covid-19 nie są dostarczane do krajów UE zgodnie z przyjętymi ustaleniami, tj. proporcjonalnie do liczby ludności poszczególnych państw. Wskazywał, że niektóre kraje - takie jak Malta, Dania i Holandia - dostały w stosunku do swojej populacji znacznie więcej dawek niż np. Bułgaria czy Chorwacja.

W piątek szefowie rządów Austrii, Słowenii, Czech, Łotwy i Bułgarii wystosowali list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym wzywają ich do najszybszego zorganizowania unijnego szczytu na temat dystrybucji szczepionek przeciw Covid-19 wśród państw UE. Do ich postulatów dołączyła później Chorwacja.

Holandia i Malta odrzuciły oskarżenia Kurza, że dostały nieproporcjonalnie więcej szczepionek w stosunku do swojej populacji. Maltański minister zdrowia Chris Fearne powiedział, że szczepionki dla jego kraju zostały nabyte zgodnie z porozumieniem z UE. W podobnym duchu wypowiedziało się holenderskie ministerstwo zdrowia dla agencji dpa, które oświadczyło: "Trzymamy się uzgodnień".

W Unii Europejskiej do użytku dopuszczone są obecnie cztery szczepionki przeciw Covid-19: koncernów BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. UE zamówiła od nich łącznie 1,4 mld dawek, co - jak podaje dpa - oznacza nadwyżkę wobec potrzeb Wspólnoty, liczącej 450 mln mieszkańców.