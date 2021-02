UE: Wideokonferencja na temat Rosji: Zachód musi mówić o niej wspólnym głosem

Podczas wideokonferencji z przedstawicielami Aleksieja Nawalnego dyplomaci przekonywali, że w sprawie aresztowania opozycjonisty i działań Kremla, Zachód musi mówić wspólnym głosem. „Rosja dąży do dezintegracji UE oraz jedności państw Zachodu” – powiedział PAP ambasador RP przy UE Andrzej Sadoś.

W wideokonferencji, zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, udział wzięli ambasadorowie i zastępcy ambasadorów 27 krajów członkowskich, przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Komisji Europejskiej, gabinetu szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, a także ambasadorowie Ukrainy, Kanady, Wielkiej Brytanii i USA.

Nawalnego reprezentowali bliscy współpracownicy: kierujący siecią jego regionalnych sztabów Leonid Wołkow i prezes Fundacji Walki z Korupcją Władimir Aszurkow.

Tematem spotkania, obok aresztowania Nawalnego, były relacje Unii Europejskiej z Rosją, łamanie przez nią praw człowieka i ewentualne zastosowanie sankcji wobec Moskwy.

"Rosja dąży do dezintegracji UE oraz jedności państw Zachodu. Jednym z celów naszego spotkania było pokazanie, ze państwa UE i Zachód są razem, że mają wspólne stanowisko w sprawie działań Rosji. Dziś adekwatną reakcją na konfrontacyjną postawę Rosji powinno być przerwanie budowy Nord Stream 2. To powinno być konsekwencją oburzających wypowiedzi Kremla na temat UE i wydalania z Rosji dyplomatów z Polski, Szwecji i Niemiec. Nie możemy pozwolić sobie na uzależnianie się od państwa prowadzącego jawnie wrogą politykę wobec UE. Wizyta Josepa Borrella w Rosji to pokazała" - powiedział PAP polski ambasador.

Jak dodał, UE będzie nadal utrzymywała kontakty z przedstawicielami Nawalanego.

Fundacja Walki z Korupcją napisała niedawno listy w sprawie opozycjonisty do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen i Borrella. Apeluje w nich do Unii Europejskiej o nałożenie sankcji na "skorumpowanych rosyjskich sojuszników prezydenta (Rosji Władimira) Putina w ramach ogólnej polityki unijnej wobec Rosji". Przedstawia też proponowaną listę sankcji opracowaną przez Nawalnego i jego zespół przed jego powrotem do Rosji w styczniu.

Podczas zakończonej w sobotę wizyty w Moskwie wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell musiał zmierzyć się z serią afrontów ze strony Ławrowa. Podczas wspólnej konferencji prasowej szef rosyjskiej dyplomacji nazwał UE "niewiarygodnym partnerem" i skrytykował USA, co nie wywołało reakcji ze strony Borrella. Władze Rosji poinformowały też wtedy o wydaleniu trojga dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji. W efekcie wizyta została uznana przez wielu komentatorów za porażkę szefa unijnej dyplomacji.

"Agresywnie zaaranżowana konferencja prasowa i wydalenie trojga unijnych dyplomatów podczas mojej wizyty wskazują, że rosyjskie władze nie chciały wykorzystać tej okazji do bardziej konstruktywnego dialogu z UE. (...) Jako UE będziemy musieli wyciągnąć konsekwencje, zastanowić się uważnie nad kierunkiem, jaki chcemy nadać naszym stosunkom z Rosją, i zgodnie postępować z determinacją" - napisał po wizycie Borrell na stronie internetowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Z Brukseli Łukasz Osiński