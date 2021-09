UE: Wideokonferencja Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli z okazji 30-lecia Trójkąta Weimarskiego

Stałe Przedstawicielstwo RP w Brukseli zorganizowało w czwartek wideokonferencję z okazji 30-lecia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jej tematem była rola Unii Europejskiej na scenie globalnej z perspektywy Polski, Francji i Niemiec. Uczestnikami byli m.in. ambasadorowie tych trzech krajów.

"Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego została zapoczątkowana w 1991 roku w odmiennej sytuacji geopolitycznej niż obecna. Po 13 latach Polska została członkiem UE. W ciągu ostatnich 30 lat wyzwania się zmieniły, ale dialog między Niemcami, Francją i Polską nadal odgrywa kluczową rolę w pogłębianiu integracji europejskiej i kształtowaniu tożsamości europejskiej" - mówił szef Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Andrzej Sadoś.

"Siła UE zależy od naszej jedności i ściślejszej współpracy między wszystkimi państwami członkowskimi. Aby być skutecznym na zewnątrz, musimy współpracować w duchu kompromisu i ufać sobie nawzajem. Każde państwo członkowskie UE ma pewne wrażliwości i powinniśmy je brać pod uwagę. Jednak tylko zjednoczeni nie damy się zepchnąć na margines świata" - przekonywał ambasador.

Zastanawiając się, czy UE dysponuje wystarczającymi instrumentami, środkami i zasobami, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom i reagować na zagrożenia, wskazał na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, która pozwala Unii podejmować działania dyplomatyczne wobec innych państw i organizacji oraz budować sojusze, oparte na wspólnych wartościach.

Jako kolejny atut wymienił wspólną politykę handlową, która - jak ocenił - znacząco wzmacnia pozycję negocjacyjna Wspólnoty. Oprócz tego Sadoś przypomniał, że UE ma ogromny budżet i instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystane także poza jej granicami - zwłaszcza w sąsiedztwie.

"Problem jest inny - czy efektywnie wykorzystujemy to, co posiadamy? Czy mamy wizję polityczną, długofalową strategię, wolę i środki do realizacji naszych decyzji politycznych?" - zapytał polski dyplomata.

Ambasador Francji przy Unii Philippe Leglise-Costa podkreślił, że nadszedł czas na przekierowanie inwestycji, żeby odzyskać i utrzymać przewagę Europy w zaawansowanych technologiach, jeśli chce ona pozostać liczącym się graczem w globalnym wyścigu.

"Musimy zapewnić bezpieczeństwo łańcuchów dostaw dla technologii krytycznych i towarów pierwszej potrzeby. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych dziedzinach jesteśmy strategicznie uzależnieni. Strategiczne zależności w obecnym świcie wystawiają nas na ryzyko" - dodał.

Przekonywał też, że UE musi rozwijać swoje zdolności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa we współpracy z NATO i z USA.

"Ale powinniśmy mieć zdolność samodzielnego działania, jeśli tak zdecydujemy, jeśli będzie to konieczne. Musimy być obecni w kosmosie, na morzach, w cyberprzestrzeni. Musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo cybernetyczne" - powiedział Leglise-Costa.

Szef Stałego Przedstawicielstwa RFN w Brukseli, Michael Clauss, zwrócił uwagę, że sytuację Europy na świecie definiują trzy główne czynniki: rosnące w siłę Chiny, skupianie przez USA uwagi na regionie Indo-Pacyfiku oraz sąsiedztwo z coraz trudniejszym i agresywnym sąsiadem - Rosją.

"Kiedy mówimy o pozycjonowaniu UE na scenie globalnej, musimy uświadomić sobie, że żadne z państw członkowskich UE nie jest na tyle silne, by samodzielnie poradzić sobie z wyzwaniami, które przed nami stoją. (...) Jeśli chcemy utrzymać się jako gracz i odnieść sukces na scenie globalnej, to (...) musimy działać zdecydowanie i wspólnie, bo wyzwania są ogromne. Unia będzie silnym i wiarygodnym graczem na zewnątrz, pod warunkiem, że będzie posiadać fundament wspólnych interesów i wartości. Trójkąt Weimarski powinien odgrywać jeszcze większa role w dążeniu do uczynienia z Europy prawdziwego globalnego gracza" - podkreślił Clauss.

Trójkąt Weimarski to założone w 1991 roku forum współpracy Polski, Francji i Niemiec.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz