UE: Wojciechowski: polscy rolnicy mogą wiele skorzystać na Europejskim Zielonym Ładzie

Polscy rolnicy mogą wiele skorzystać na Europejskim Zielonym Ładzie pod warunkiem, że będą na to odpowiednie fundusze - powiedział dziennikarzom w Brukseli komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

"Polscy rolnicy mogą być tymi, którzy wiele skorzystają na Europejskim Zielonym Ładzie pod warunkiem, że będą odpowiednie fundusze w drugim filarze, ale także w pierwszym, na ekoprogramy. Jeśli powstanie dobry plan strategiczny, to rolnicy zwłaszcza z mniejszych, średnich gospodarstw mogą wiele na tym skorzystać. To mogą być nawet programy przywracające produkcję w wielu gospodarstwach, które zaprzestały produkcji zwierzęcej. Mamy wiele miejsc w Polsce, gdzie już nie ma hodowli bydła i świń. Te programy związane z Europejskim Zielonym Ładem mogą pomóc przywrócić produkcję w wielu małych polskich gospodarstwach. Wielka szansa, tylko trzeba ją wykorzystać" - wskazał.

Komisja Europejska ma przedstawić w środę szczegóły dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu. To flagowy program nowej KE, który przez transformację energetyki, przemysłu i całej gospodarki ma doprowadzić do neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.