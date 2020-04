UE: Wojciechowski: Polska może sięgnąć po 3 mld euro, by wesprzeć rolników

Państwa członkowskie mogą sięgnąć po niewykorzystane dotąd środki z funduszu rozwoju obszarów wiejskich, aby pomóc rolnikom dotkniętym kryzysem związanym z koronawirusem; Polska ma w tej puli ok. 3 mld euro - poinformował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

W ramach obecnego wieloletniego budżetu UE miała około 100 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, jednak 83 proc. tych funduszy zostało już wydanych. W Polsce jednak znacznie mniej, bo 63 proc., co biorąc pod uwagę okoliczności jest pozytywną wiadomością.

"We wszystkich krajach UE jest w sumie 17 mld euro takich środków, które nie zostały wykorzystane bądź zakontraktowane do wydania w stosunku do konkretnych beneficjentów. W przypadku Polski, według danych, którymi dysponujemy to jest około 3 mld euro" - powiedział w środę podczas telekonferencji z polskimi dziennikarkami Wojciechowski.

Państwa członkowskie, które chcą zmienić przeznaczenie tych funduszy, by w najbliższym czasie wesprzeć rolników dotkniętych kryzysem muszą wystąpić o to do Komisji Europejskiej. Ta jednak deklaruje, że nie będzie robić z tym problemów.

"Ze strony KE jest pełna gotowość do zatwierdzania tych wniosków" - zadeklarował Wojciechowski.