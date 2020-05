UE: Wojciechowski: propozycja Polski zwiększenia budżetu WPR o 10 proc. - interesująca

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że propozycja Polski zwiększenie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej o 10 proc. jest interesująca. "Każdy głos za tym, aby zwiększyć budżet WPR jest dobra wiadomością" - zaznaczył.

"Otrzymałem ten list. Każdy głos za tym, aby zwiększyć budżet Wspólnej Polityki Rolnej jest dobrą wiadomością. To bardzo intersująca propozycja, która powinna być potraktowana bardzo poważnie" - powiedział Wojciechowski po wideokonferencji ministrów rolnictwa. Dodał, że będzie wspierał stanowisko przedstawione przez Polskę.

Premier Mateusz Morawiecki w liście do unijnych przywódców zaproponował zwiększenie budżetu WPR o 10 proc. wobec wielkości zaproponowanej w 2018 r. Zwiększenie obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe; dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na środowisko i klimat w I i II filarze.

KPRM poinformowała PAP, że list premiera Morawieckiego został przesłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego oraz do 26 szefów rządów państw członkowskich UE.

Morawiecki zwrócił uwagę, że początek 2020 r. przebiega w cieniu pandemii wirusa SARS-CoV-2, który postawił przed UE wiele nowych wyzwań. "Kiedy część gospodarek krajów członkowskich UE zaczyna stawać na nogi, nadchodzi czas, by postawić pytanie: w jaki sposób Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027, w jaki sposób ambitny i przemyślany budżet UE może stać się jednym z motorów europejskiego wzrostu?" - czytamy w liście.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w tym trudnym czasie, odkąd wirus dotarł do Europy, jedną z kluczowych ról w zapewnieniu nam bezpieczeństwa odegrał unijny sektor rolny, zapewniając stałe dostawy żywności do regionów ogarniętych pandemią. "Wszystko to dzięki wielkiej pracy i poświęceniu europejskich rolników, ale także dzięki wsparciu, jakiego udzieliła im Unia Europejska" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że przyszłość europejskiego rolnictwa jest zagrożona. "Widać, że populacja rolników starzeje się, liczba gospodarstw rolnych maleje, drastycznie spada ilość nowych gospodarstw rolnych. Uzasadnione cele związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz obecne działania, mające na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego Covid-19, stawiają rolników w obliczu zwiększonych i kosztownych wymagań środowiskowych i klimatycznych" - napisał Morawiecki.

Dodał, że za zgodą Komisji Europejskiej państwa członkowskie uruchamiają programy pomocowe dla ratowania krajowych gospodarek przed negatywnymi konsekwencjami pandemii. "Pomoc ta jest niezbędna, ale niesie za sobą nowe dysproporcje. Osłabia ona dotychczasowe pozytywne efekty polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich" - zaznaczył premier.

Jak tłumaczył, zwiększona pomoc publiczna do 100 tys. euro na jedno gospodarstwo i do 800 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo rolne zostanie wykorzystane przez część państw UE proporcjonalnie do ich zamożności, co spowoduje wzrost konkurencyjności ich rolnictwa. "Część państw nie będzie mogła sobie pozwolić na taki poziom pomocy publicznej. Pojawia się przez to nowe zagrożenie - drastyczne pogłębienie różnic rozwojowych i warunków konkurencji rolniczej na wspólnym rynku UE" - wskazał.

Morawiecki podkreślił, że rolnictwo UE może "sprostać zwiększonym wyzwaniom pod warunkiem odpowiedniego wsparcia budżetowego". "Przedłożona przez Komisję Europejską w 2018 roku propozycja budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 jest niewystarczająca. Nie gwarantuje ona bezpiecznej przyszłości rolnictwa europejskiego ani jego skutecznego wkładu w Europejski Zielony Ład, z którego wprowadzeniem wiążą się dodatkowe koszty" - ocenił szef polskiego rządu.

"W związku z tym Polska proponuje zwiększenie budżetu WPR o 10 proc. (w przybliżeniu około 0,03 proc. unijnego dochodu narodowego) w stosunku do wielkości zaproponowanej w 2018 roku. Zwiększenie to obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe i każdy kraj otrzymałby, pod pewnymi warunkami, dodatkowe 10 proc. w stosunku do tego, co otrzymał w ramach kopert narodowych zaproponowanych w 2018 roku" - czytamy w liście.

Według premiera dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na działania w dziedzinie środowiska i klimatu w I i II filarze. "Zapewni to równe dla wszystkich rolników europejskich wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej, zwiększy jej wkład w Europejski Zielony Ład oraz przyspieszy konwergencję zewnętrzną w sposób niekonfliktowy" - podkreślił Morawiecki.

Z Brukseli Łukasz Osiński