UE: Wojciechowski zapowiada, że będzie bronił budżetu Wspólnej Polityki Rolnej

Będę bronił budżetu Wspólnej Polityki Rolnej przed jakimikolwiek propozycjami jego zmniejszenia - oświadczył w Brukseli komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który wziął udział w konferencji poświęconej pespektywom unijnego rolnictwa.

Wojciechowski podkreślił, że nowe zadania, jakie stawia się przed unijnym rolnictwem, wymagają dodatkowej pomocy. "Chcąc mieć rezultaty, trzeba dać odpowiedni wkład. Jeśli oczekujemy większego wkładu rolnictwa europejskiego w Europejski Zielony Ład, to potrzebny jest większy wkład w rolnictwo. To są rzeczy absolutnie ze sobą związane" - powiedział komisarz.

Komisja Europejska ma przedstawić w środę szczegóły dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu. To flagowy program nowej KE, który przez transformację energetyki, przemysłu i całej gospodarki ma doprowadzić do neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Wojciechowski powiedział, że ta kwestia jest związana z przyszłymi ramami finansowym UE. Komisarz podkreślił, że zamierza bronić też przyszłego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej przed próbami jego ograniczenia. "Mamy propozycję budżetu przygotowaną przez poprzednią Komisję Europejską, która jest podtrzymywana przez obecną Komisję. (…) Decyzja, co do budżetu jest w rękach państw członkowskich. Moją rolą jako komisarza jest bronić budżetu (na rolnictwo - PAP)" - wskazał.