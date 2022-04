UE wprowadza wyjątki od sankcji w celu ułatwienia działań humanitarnych na Ukrainie

W związku z kryzysem humanitarnym, będącym skutkiem niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji Rosji, Unia Europejska wprowadziła wyjątki od sankcji w celu ułatwienia działań humanitarnych na Ukrainie.

UE podała, że niektóre kategorie organizacji humanitarnych są zwolnione z ograniczeń wywozowych i zakazu świadczenia usług "w ramach reżimu donieckiego i ługańskiego", gdy jest to konieczne do celów wyłącznie humanitarnych na niekontrolowanych przez rząd w Kijowie obszarach Doniecka i Ługańska.

Ponadto organizacje nieobjęte powyższymi zwolnieniami mogą zwrócić się do państw członkowskich o przyznanie odstępstwa od tych samych zakazów, jeżeli jest to konieczne do prowadzenia działalności humanitarnej na Ukrainie.

Unia Europejska domaga się od Rosji natychmiastowego zaprzestania agresji militarnej na terytorium Ukrainy, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Z Brukseli Łukasz Osiński