UE wraz z WHO uruchomiła program pomocy w szczepieniach w krajach Partnerstwa Wschodniego

UE we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) uruchomiła w czwartek program o wartości ponad 40 mln euro, aby zapewnić pomoc w szczepieniu ludności w krajach Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii oraz na Białorusi i Ukrainie.

Program obejmuje wsparcie w zarządzaniu łańcuchem dostaw szczepionek, monitorowanie bezpieczeństwa, szkolenie służby zdrowia i personelu medycznego zaangażowanego w kampanię szczepień, planowanie szczepień, a także wsparcie logistyczne dostaw.

"Poprzez ten nowy program, który dziś uruchamiamy we współpracy z WHO, Unia Europejska pokazuje, że wywiązuje się ze swojego zobowiązania na rzecz wspierania naszych wschodnich partnerów w walce z kryzysem zdrowotnym. Współdziałanie pozwoli nam również szybko pracować nad trwałym ożywieniem społeczno-gospodarczym regionu. Ten program stanowi dodatek do 1 miliarda euro unijnej pomocy uruchomionej do tej pory w odpowiedzi na pandemię i wsparcie długoterminowej naprawy społeczno-gospodarczej regionu" - powiedział Oliver Varhelyi, unijny komisarz odpowiedzialny za europejską politykę sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia.

Komisja Europejska uruchomiła unijny mechanizm, którym ma ułatwić państwom członkowskim dzielenie się dawkami ze wschodnimi partnerami.

Z Brukseli Łukasz Osiński