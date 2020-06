UE wspiera Afganistan w walce z epidemią koronawirusa

UE wysyła w poniedziałek 100 ton sprzętu ratującego życie do Afganistanu, żeby wesprzeć ten kraj w walce z koronawirusem. Lot z Maastricht do Kabulu jest finansowany ze środków wspólnotowych i jest jednym z kilku unijnych mostów powietrznych do krytycznych obszarów świata.

Jak poinformowała Komisja Europejska, UE dostarczy ponadto nowy pakiet pomocy o wartości 39 mln euro na walkę z koronawirusem oraz pomoc ofiarom wojny, przymusowych wysiedleń i klęsk żywiołowych w Afganistanie.

"Pandemia Covid-19 wiąże się z ogromnymi wyzwaniami logistycznymi dla społeczności humanitarnej, podczas gdy potrzeby w krytycznych obszarach wciąż są olbrzymie. Dzięki mostowi powietrznemu UE zapewni, że niezbędna pomoc, taka jak żywność, woda i schronienie, trafi do jak największej liczby osób i wesprze ludność Afganistanu" - podkreślił w poniedziałkowym oświadczeniu unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Projekty humanitarne UE w Afganistanie służą zapewnieniu doraźnej opieki zdrowotnej, schronienia, wsparcia żywnościowego, dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych, a także różnych usług wspierających kobiety i dzieci.

Z danych KE wynika, że od 2019 r. na pomoc humanitarną dla tego kraju przeznaczono prawie 100 mln euro; wsparcie kierowane jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Finansowany przez UE mechanizm reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga ponadto przesiedleńcom w Afganistanie. W roku 2019 i od początku br. w jego ramach udzielono wsparcia 400 tys. osób we wszystkich 34 prowincjach, zapewniając m.in. czystą wodę i warunki sanitarne.

Szacuje się, że przez trwający cały czas konflikt w Afganistanie ponad 3,5 mln osób potrzebuje podstawowych świadczeń zdrowotnych, ok. 13,5 mln osób nie ma wystarczającej ilości pożywienia, a co najmniej 9 mln osób potrzebuje wsparcia żywnościowego.

UE finansuje operacje humanitarne w Afganistanie od 1992 r. Do tej pory przeznaczyła na nie prawie 935 mln euro.

Od wybuchu epidemii koronawirusa w Afganistanie do poniedziałku potwierdzono ponad 24 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, 451 osób zmarło - wynika z najnowszego zestawienia agencji Reutera, która opiera się na oficjalnych danych.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka