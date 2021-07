UE: Współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów: PiS nie opuszcza EKR

Współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, Ryszard Legutko (PiS) i Raffaele Fitto (Bracia Włoch), zdementowali we wtorek doniesienia portalu Euractiv, który podał, że Prawo i Sprawiedliwości opuszcza EKR. "PiS opuszcza partię EKR? – Fake news!" - podał EKR w komunikacie.

Powołując się na anonimowe źródło, Euractiv napisał we wtorek, że odejście polskiej eurodeputowanej Anny Fotygi, która zrezygnowała z funkcji wiceprzewodniczącej partii EKR ze względu na problemy zdrowotne, jest początkiem wycofywania się PiS z partii EKR.

"Polscy eurodeputowani PiS mają swój dom w partii EKR. Nie ma powodu, by w to wątpić" - powiedział we wtorek Legutko dodając, że 2 sierpnia odbędzie się posiedzenie EKR, na którym PiS mianuje nowego kandydata na wiceprzewodniczącego partii.

"W partii EKR w ogóle nie ma rozłamu. Wręcz przeciwnie: wraz z naszymi polskimi przyjaciółmi przekształciliśmy partię w atrakcyjną platformę dla konserwatystów w całej Europie" - zaznaczył w komunikacie Fitto.

Euractiv, powołując się na anonimowe źródło w EKR, podał, że "partia EKR została całkowicie przejęta przez delegację włoską i że Polacy nie zgadzają się z kierownictwem prezes EKR Giorgii Meloni (Bracia Włoch)".

"Nie ma mowy, żeby szef PiS Jarosław Kaczyński nie wiedział o jej (Fotygi - PAP) rezygnacji, a przede wszystkim podejrzane jest, że nawet nie próbował jej (nikim) zastąpić. (...) To wyraźny znak, że PiS straciło zainteresowanie EKR po odejściu brytyjskich konserwatystów i (podczas) przewodnictwa Meloni" - przekazało źródło w EKR portalowi Euractiv.

"Partia EKR otrzymuje około 4 mln euro rocznie z budżetu UE, ponieważ jest reprezentowana przez swoją grupę w Parlamencie Europejskim" - podał Euractiv.

Brukselski portal poinformował też, że posiadanie tylko dwóch członków zarządu nie łamie zasad finansowania Parlamentu Europejskiego. Inaczej jest jednak w przypadku prawa belgijskiego, które przewiduje, że zarząd takich podmiotów powinien składać się z co najmniej trzech członków.

Z Brukseli Łukasz Osiński