UE: Współprzewodniczący grupy EKR w PE solidaryzują się z europosłami Fideszu

Współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim poinformowali, że wyrażają sympatię i solidarność z europosłami węgierskiej partii Fidesz po tym, gdy opuścili oni frakcję Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w PE.

Fidesz, który w środę zdecydował się opuścić grupę EPL, ma w europarlamencie 12 posłów.

Współprzewodniczący Grupy EKR poinformowali, że w związku ze środową decyzją w sprawie regulaminu wewnętrznego, podjętą przez Europejską Grupę Ludową (Grupa PPE) w Parlamencie Europejskim współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (Grupa ECR) wyrazili sympatię i solidarność z europosłami węgierskiej partii Fidesz.

Obaj współprzewodniczący EKR uważają, że "politycznie umotywowane wtrącanie się EPL w wewnętrzny protokół jest demokratycznie niegodne i wyraźnie wrogie wobec węgierskich wyborców, co nie pozostawia posłom Fideszu innego wyjścia niż opuszczenie grupy EPL".

Współprzewodniczący EKR Ryszard Legutko oświadczył, że w efekcie decyzji stało się oczywiste, że "EPL straciła również ostatnią pozostałość swojej pierwotnej duszy chadeckiej". "Wartości, które wyznawali kiedyś ojcowie założyciele UE, nie mają już miejsca w EPL" - zauważył.

Współprzewodniczący ECR Raffaele Fitto ocenił, ze "UE przeżywa najgorszy kryzys w swojej historii". "Zamiast promować silniejsze więzi i prawdziwego ducha solidarności, tak zwani proeuropejczycy wznoszą bariery i tworzą podziały między różnymi narodami Europy. Wszystko to pogarsza ich roszczenia do +patentów+ na demokrację, pozornie przyznawanych demokratycznie prawowitym rządom tylko na podstawie tego, czy im się podobają, czy nie. Nasza idea Europy jest inna, to wspólnota narodów współpracujących ze sobą pokojowo, szanujących różne opinie i tożsamości" - oznajmił.

"Niniejszym informuję, że europosłowie Fideszu rezygnują z członkostwa w grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim" - napisał premier Węgier Viktor Orban w liście do szefa grupy EPL Manfreda Webera. To reakcja na zmianę regulaminu grupy, tak aby umożliwiał on usuwanie z niej partii członkowskich.

List zamieściła w środę na Twitterze węgierska minister bez teki ds. rodzin i wiceprzewodnicząca Fideszu Katalin Novak.

Z Brukseli Łukasz Osiński