UE: Wzrost antysemityzmu w Niemczech, jest komentarz KE

Odnosząc się do raportu Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) na temat wzrostu antysemityzmu w Niemczech, Komisja Europejska stwierdza, że "rosnący antysemityzm w Europie jest zagrożeniem nie tylko dla społeczności żydowskich, ale także dla wartości europejskich".

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) w Niemczech w sierpniu br. wydał raport, z którego wynika, że antysemityzm jest szeroko rozpowszechniony we wszystkich ekstremistycznych grupach. Wrogość wobec Żydów jest obecna wśród prawicowych ekstremistów, w ekstremizmie islamskim, oraz w ekstremizmie lewicowym - podano w raporcie. Dokument pokazał też, że liczba czynów karalnych o podłożu antysemickim w Niemczech w latach 2017-2019 podwoiła się. W zeszłym roku odnotowano ich ponad 2 tys.

Z kolei ostatni Eurobarometr, czyli badanie przeprowadzone we wszystkich krajach UE na temat "percepcji antysemityzmu" ukazał się w minionym roku. Pokazał on, że równo połowa Europejczyków (50 proc.) uważa go za problem w ich kraju. Największy odsetek takich wskazań odnotowano w Szwecji, Francji oraz właśnie Niemczech.

"Rosnący antysemityzm w Europie stanowi zagrożenie nie tylko dla społeczności żydowskich, ale także dla wartości europejskich i jest toksyczny dla naszej demokracji i stylu życia" - powiedział PAP rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

"Mamy pełną świadomość, że bezpieczeństwo jest najważniejszą troską społeczności żydowskich" - zaznaczył rzecznik Komisji. Szefowa KE Ursula von der Leyen powierzyła kwestię walki z antysemityzmem jednemu ze swoich zastępców Margaritisowi Schinasowi.

"Komisja uważa wszystkie formy antysemityzmu za równie szkodliwe i aktywnie walczy ze wszystkimi rodzajami rasizmu i ksenofobii, w tym z antysemityzmem, zgodnie z uprawnieniami nadanymi jej na mocy traktatów" - przekonuje Wigand.

Jej działania to m.in. zbieranie danych, wspieranie organizacji pozarządowych oraz przygotowywanie ewentualnych zmian prawa. W tej ostatniej kwestii uprawienia jakie ma UE nie pozwalają na wiele.

Państwa członkowskie przyjęły w 2018 r. deklarację ws. antysemityzmu zobowiązując się do przyjęcia krajowych strategii jego zwalczania. W styczniu 2019 powstała grupa robocza, która skupia przedstawicieli rządów krajowych i reprezentantów społeczności żydowskich.

Do tej pory poruszano na niej takie kwestie jak bezpieczeństwo domostw żydowskich, czy antysemityzm i pamięć o Holokauście. Ostatni raz, w marcu tego roku grupa dyskutowała o stosowaniu definicji antysemityzmu opracowanej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Z Brukseli Krzysztof Strzępka