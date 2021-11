UE: Wzrost antysemityzmu w państwach Unii Europejskiej; Żydzi obwiniani o pandemię koronawirusa

Raport Unii Europejskiej wskazuje na wzrost antysemityzmu w UE w czasie pandemii, podczas której odżyły "stare zarzuty" i powstały nowe, powiązujące Żydów z rozwojem pandemii Covid-19 - poinformował we wtorek portal The Times of Israel.

Z raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wynika, że antysemityzm - w szczególności w sferze online - wzrósł znacząco w trakcie pandemii, jednak ze względu na problemy z gromadzeniem danych niemożliwe jest dokładne określenie skali problemu.

Poza funkcjonującymi od dawna uprzedzeniami w raporcie zwrócono również uwagę na "nowe mity antysemityzmu i teorie spiskowe obwiniające Żydów o pandemię".

"Antysemityzm jest problemem poważnym, jednak bez danych nie wiemy, jak bardzo poważnym" - skomentował doniesienia raportu dyrektor FRA Michael O'Flaherty. Dodał, że państwa członkowskie muszą zadbać o lepsze raportowanie incydentów antysemickich i gromadzenie danych na ich temat.

"Dzięki temu będziemy w stanie lepiej zwalczać nienawiść i uprzedzenia wobec społeczności żydowskich" - wyjaśnił.

Badania bazowały na oficjalnych danych dostarczonych przez państwa członkowskie UE - z wyłączeniem danych z Węgier i Portugalii - oraz informacjach przedstawionych przez organizacje społeczne.

Grupy zajmujące się ochroną praw człowieka w Niemczech powiązały wzrost przejawów antysemityzmu z pandemią Covid-19. Na przestrzeni pierwszych miesięcy pandemii 44 proc. incydentów antysemickich związanych było z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował Departament Informacji i Badań nt. Antysemityzmu w Berlinie (RIAS).

Federacja społeczności żydowskich w Czechach poinformowała o 874 incydentach w 2020 roku. W roku poprzednim w kraju tym odnotowano 694 przypadki antysemityzmu. Niemal wszystkie z nich pojawiły się w mediach lub internecie, wiele dotyczyło oskarżeń Żydów o rozwój pandemii.