UE wzywa do natychmiastowego zaniechania wszelkiej przemocy w Afganistanie

W oświadczeniu opublikowanym po wtorkowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych UE w sprawie sytuacji w Afganistanie, Unia wezwała do natychmiastowego zaniechania wszelkiej przemocy i wyraziła zaniepokojenie doniesieniami o poważnych naruszeniach praw człowieka.

"UE wzywa do natychmiastowego zaniechania wszelkiej przemocy, przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony i poszanowania życia, godności i mienia w całym Afganistanie. W związku z tym UE wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami o poważnych naruszeniach praw człowieka w Afganistanie" - czytamy w oświadczeniu.

Unia zachęca, by porozumienie polityczne i trwałe rozwiązanie konfliktu nie było narzucane siłą, ale w drodze konstruktywnych negocjacji wszystkich stron konfliktu.

"UE przypomina o znaczeniu zachowania i wykorzystania osiągnięć politycznych, gospodarczych i społecznych narodu afgańskiego od 2001 r., takich jak prawa kobiet, dzieci i osób należących do mniejszości, w tym do dostępu do edukacji i zdrowia. Afganistan jako sygnatariusz Karty Narodów Zjednoczonych musi stać na straży i promować zawarte w niej wartości, prawa i zasady oraz przestrzegać swoich międzynarodowych zobowiązań" - zaapelowała UE.

Zastrzegła przy tym, że współpraca z jakimkolwiek przyszłym rządem afgańskim będzie uzależniona od poszanowania wspomnianych praw.

"UE wzywa talibów do przestrzegania ich zobowiązań, wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego w każdych okolicznościach. UE będzie również wspierać sąsiadów Afganistanu w radzeniu sobie z negatywnymi efektami zewnętrznymi, których należy się spodziewać w wyniku rosnącego napływu uchodźców i migrantów" - zadeklarowała Wspólnota.

"Unia podkreśla znaczenie bezpieczeństwa i ochrony wszystkich obywateli UE w Afganistanie, a także lokalnego personelu pracującego dla UE lub państw członkowskich. Poprzez ścisłą koordynację między państwami członkowskimi podejmowane są wszelkie możliwe wysiłki w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, w tym poprzez ciągłą ewakuację personelu i ich rodzin w potrzebie" - czytamy w deklaracji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz