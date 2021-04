UE: Zakończono negocjacje nowej umowy o partnerstwie UE z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Unia Europejska i członkowie Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS) zakończyli negocjacje nt. nowej umowy o partnerstwie. Umowa ta, mająca zastąpić umowę z Kotonu z 2000 r., określa ramy współpracy politycznej, gospodarczej i sektorowej na następnych dwadzieścia lat.

"To nowe i kompleksowe porozumienie zawarte z największą jak dotąd grupą krajów partnerskich stanowi istotne polityczne osiągnięcie i punkt zwrotny. W obliczu nowych realiów międzynarodowych i nowych wyzwań z nimi związanych oczekuje się, że umowa ta będzie przełomem w zacieśnianiu dwustronnych stosunków UE z poszczególnymi państwami OACP i z regionami, w których leżą. Zapewni to partnerstwu OACPS-UE pozycję międzynarodowej siły, której przyświecają wspólne cele i ambicje na szczeblu światowym" - oświadczyła komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych i główny negocjator ze strony UE Jutta Urpilainen.

UE oraz członkowie OACPS reprezentują łącznie ponad 1,5 mld mieszkańców Ziemi i zajmują ponad połowę miejsc w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oficjalne podpisanie umowy ma nastąpić w drugiej połowie 2021 r.

Jak przekonują negocjatorzy, nowe porozumienie "stwarza grunt pod tworzenie sojuszy i wprowadzenie jeszcze bardziej skoordynowanych działań na arenie międzynarodowej".

Jego strony zobowiązują się do "unowocześnienia współpracy, rozszerzając zakres i skalę ambicji UE i OACPS".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz