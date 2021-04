UE zaniepokojona stanem zdrowia Nawalnego. Wzywa do jego bezwarunkowego uwolnienia

Unia Europejska oznajmiła w niedzielę, że jest "głęboko zaniepokojona" stanem zdrowia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, prowadzącego strajk głodowy w obozie karnym, w którym odbywa wyrok. Wezwała do jego "natychmiastowego i bezwarunkowego" uwolnienia.

Stanowisko UE przekazał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Zaapelował on do Rosji o umożliwienie Nawalnemu natychmiastowego dostępu "do lekarzy, którym ufa". Podkreślił, że to "rosyjskie władze są odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo i zdrowie".

O aresztowaniu i wtrąceniu Nawalnego do łagru zadecydowano "z powodów politycznych" i są one sprzeczne ze zobowiązaniami Rosji w zakresie praw człowieka - dodał Borrell.

Podkreślił, że "sprawa Nawalnego to nie odosobniony incydent, który potwierdza negatywny trend ograniczania przestrzeni pozostawionej opozycji, społeczeństwu obywatelskiemu i niezależnym głosom w Rosji".

W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych UE odniosą się do sprawy Aleksieja Nawalnego - ogłosił w niedzielę niemiecki rząd. Berlin i Paryż ostro zaatakowały politykę Władimira Putina.

"Na jutrzejszym (poniedziałek) spotkaniu w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej omówią sytuację Nawalnego" - powiedział niemieckiemu dziennikowi "Bild" minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.

Szef niemieckiej dyplomacji "pilnie" zażądał od władz rosyjskich zapewnienia "odpowiedniego" leczenia rosyjskiemu opozycjoniście, biorąc pod uwagę "bardzo niepokojące" pogorszenie się stanu jego zdrowia.

Maas zażądał także, aby Nawalny, obecnie przetrzymywany w obozie 100 km na wschód od Moskwy, "miał dostęp do lekarzy, którym ufa". Dodał, że "jego prawo do pomocy medycznej powinno być bezzwłocznie zagwarantowane".