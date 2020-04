UE zapewnia 8 mld euro na gwarancje kredytowe dla małych i średnich firm

KE odblokowała 1 miliard euro z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, które mają posłużyć do wyemitowania gwarancji kredytowych dla 100 tys. małych i średnich firm cierpiących z powodu kryzysu. Szacunkowa dostępność finansowania to 8 mld euro.

"W całej Europie firmy walczą. UE szybko reaguje, aby pomóc w załagodzeniu uderzenia i wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, które są szczególnie narażone. Dzisiaj Komisja (Europejska) i Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępniają 8 miliardów euro finansowania, przynosząc natychmiastową ulgę MŚP w Europie dotkniętych pandemią koronawirusa" - podkreślił w wydanym w poniedziałek oświadczeniu wiceszef Komisji Europejskiej ds. gospodarczych Valdis Dombrovskis.

Jak zapowiedział, pieniądze będą płynęły przez lokalne banki i pożyczkodawców jeszcze w kwietniu, aby pomóc tym, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku kryzysu.

Pierwotne źródło środków to Europejski Funduszu Inwestycji Strategicznych, który kwotą 1 mld euro zasili Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Ten, używając tych środków jako dźwigni, będzie mógł wyemitować gwarancje dla krajowych instytucji kredytowych, do których zgłaszają się przedsiębiorcy.

To ma z kolei zachęcić banki do pożyczania środków firmom, które mają problemy z płynnością przez przestoje wywołane pandemią. Jak poinformowała KE, instrument gwarancyjny jest dostępny od poniedziałku.

Gwarancje będą oferowane rynkowi za pośrednictwem EFI w drodze zaproszenia do wyrażenia zainteresowania wystawionego w poniedziałek kilkuset pośrednikom finansowym, w tym bankom i alternatywnym kredytodawcom.

Dostęp do gwarancji ma być szybki i w uproszczonej procedurze. Mają one pokrywać do 80 proc. potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (standardowo pokrywane jest 50 proc.). Bruksela chce przy tym stosowania bardziej elastycznych warunków przez kredytodawców, w tym odroczenia płatności, zmiany harmonogramu lub tzw. wakacji kredytowych. Te nowe opcje mają być dostępne zarówno dla nowych, jak i obecnych pośredników finansowych współpracujących już z EFI.

Po wydanym w poniedziałek zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania, pośrednicy finansowi, którzy już mają umowy z EFI w ramach programów COSME i InnovFin, będą mogli natychmiast uzyskać dostęp do nowych gwarancji. Inni będą musieli najpierw zgłosić odpowiedni wniosek. Informacje o lokalnych bankach i kredytodawcach uczestniczących w programie są dostępne stronie www.access2finance.eu. W Polsce są to m.in. BGK, a także wiele funduszy poręczeń kredytowych.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka