UE zapewnia Ukrainę o popieraniu jej suwerenności terytorialnej

UE będzie w dalszym ciągu wspierała suwerenność terytorialną Ukrainy - zapewniał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po wtorkowym szczycie w Brukseli z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim.

Prowadzane twarzą w twarz rozmowy liderów instytucji unijnych z Zełenskim były pierwszym tego typu spotkaniem od wybuchu pandemii Covid-19.

"To pokazuje wagę jaką UE przywiązuje do naszych relacji z Ukrainą. UE jest i będzie największym partnerem Ukrainy. Od 2014 roku UE zmobilizowała ponad 50 mld euro w pożyczkach i grantach, aby wesprzeć Ukrainę w jej reformach" - mówił na konferencji prasowej Michel.

Zełenski zapewniał, że Ukraina dzieli z UE wartości takie jak demokracja, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Obie strony przekonywały, że chcą pogłębić jeszcze mocniej swoje relacje.

Choć w oficjalnych wypowiedziach ze strony UE starano się unikać krytyki, to jeszcze przed szczytem źródła w Brukseli wskazywały, że podczas rozmów położony zostanie nacisk na silniejszą instytucjonalizację i zapewnienie praworządności na Ukrainie. Chodzi głównie o reformy prokuratury i sądownictwa nastawione na skuteczną walkę z korupcją.

"UE i Ukraina podzielają wartości demokracji, które zostały przełożone na konkretne reformy strukturalne. Decentralizacja i reformy: wyborcza, dotycząca gruntów oraz dotycząca sektora bankowego to ostatnie osiągnięcia" - zachwalał Michel.

Z kolei ukraiński przywódca przekonywał, że nic nie zagraża liberalizacji wizowej i jak tylko skończy się pandemia jego rodacy będą mogli swobodnie przekraczać unijną granicę. Sprawa ta wywołuje wątpliwości na Ukrainie, bo jednym z warunków ruchu bezwizowego było zapewnienie niezależności urzędu antykorupcyjnego, co teraz stoi pod znakiem zapytania.

UE przymierza się też do aktualizacji swojej umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, aby zachęcić Kijów do przyłączenia się do Europejskiego Zielonego Ładu, a także transformacji cyfrowej.

"Ukraina dokonała znacznego postępu we wdrażaniu tego porozumienia. (...) Dziś dyskutowaliśmy o tym jak pogłębić naszą współpracę w jego ramach. W 2021 roku przejrzymy postęp jaki osiągneliśmy" - zapowiedział szef Rady Europejskiej. "Mogę zapewnić, że mamy ambitne plany" - wtórował mu prezydent Ukrainy.

Podczas rozmów poruszono też kwestię wojny w Donbasie i aneksję Krymu. Szefowie instytucji unijnych chcieli dostać z pierwszej ręki sprawozdanie dotyczące sytuacji na miejscu, by później wykorzystywać tę wiedzę w kontaktach z Rosją.

"Potępiamy nielegalną aneksję Krymu. UE wspiera pełne wdrożenie porozumień mińskich i nie uzna nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Rosję" - oświadczył Michel przypominając, że UE dopiero co przedłużyła sankcje wobec Rosji.

Zełenski wezwał Moskwę do wdrożenia porozumień mińskich i podkreślał, że otrzymał zapewnienie od unijnych partnerów, że restrykcje zostaną utrzymane dopóki integralność terytorialna Ukrainy nie zostanie przywrócona.

Tematem szczytu była też pandemia Covid-19. Zarówno Michel jak i Zełenski deklarowali współpracę w walce z koronawirusem. Komisja Europejska poinformowała o przeznaczeniu dodatkowych 10 mln euro na pomoc humanitarną dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji we wschodniej Ukrainie z myślą o nadchodzącej zimie i o trwającej pandemii.

Od marca 2014 roku konflikt zbrojny z prorosyjskimi separatystami we wschodniej Ukrainie dotknął ponad 5,2 mln osób, z czego 3,4 mln nadal potrzebuje pomocy humanitarnej. Od początku konfliktu UE przeznaczyła 165 mln euro na pomoc humanitarną.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka