UE: Zaprezentowane przez przewodniczącą KE założenia 10. pakietu sankcji mają pozbawić Rosję krytycznych technologii

Szefowa KE Ursula von der Leyen zaprezentowała w środę założenia 10. pakietu sankcji. Jak podkreśliła, KE proponuje dalsze zakazy eksportu o wartości ponad 11 miliardów euro, aby pozbawić rosyjską gospodarkę krytycznych technologii i towarów przemysłowych.

"Aby uzyskać maksymalny efekt, koncentrujemy się na wielu towarach przemysłowych, których Rosja potrzebuje i których nie może uzyskać (...). Towary pierwszej potrzeby, takie jak elektronika, pojazdy specjalistyczne, części maszyn, części zamienne do samochodów ciężarowych i silników odrzutowych. Celujemy w towary dla sektora budowlanego, które można skierować do rosyjskiego wojska, takie jak anteny czy dźwigi" - powiedziała.

Po drugie - dodała - KE jeszcze bardziej ograniczy eksport towarów podwójnego zastosowania i towarów zaawansowanych technologicznie.

Wyjaśniła, że chodzi o elementy elektroniczne, które mogą znaleźć zastosowanie w rosyjskich systemach uzbrojenia, w tym w dronach, rakietach, śmigłowcach.

"Po raz pierwszy w historii do rosyjskich sankcji dotyczących podwójnego zastosowania dodajemy podmioty z krajów trzecich. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej dostarcza Rosji drony Shahed do ataków na infrastrukturę cywilną na Ukrainie" - powiedziała, dodając, że restrykcjami zostanie objętych siedem irańskich podmiotów.

Sankcje mają dotyczyć także rosyjskiej machiny propagandowej. "Putin prowadzi też wojnę w przestrzeni publicznej z armią propagandzistów i siatek dezinformacyjnych. Rozpowszechniają toksyczne kłamstwa, aby spolaryzować nasze społeczeństwa. Dlatego proponujemy sporządzić listę propagandzistów Putina oraz dodatkowych dowódców wojskowych i politycznych" - zaznaczyła.

10. pakiet - jak dodała - wprowadza nowe regulacje zapobiegające obchodzeniu sankcji. "Będziemy śledzić oligarchów próbujących ukryć lub sprzedać swoje aktywa, aby uniknąć sankcji. Wspólnie z państwami członkowskimi stworzymy przegląd wszystkich zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego przechowywanych w UE. Musimy wiedzieć, gdzie się one znajdują i ile są warte. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście możliwości wykorzystania rosyjskich środków publicznych do sfinansowania odbudowy Ukrainy" - wskazała.

"Razem coraz bardziej dokręcamy śruby Rosji. Wzywam państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia tego nowego pakietu sankcji. Naszym celem jest wprowadzenie, wraz z naszymi partnerami z G7, dalszych znaczących sankcji do 24 lutego - dokładnie rok po tym, jak Putin rozpoczął swoją imperialną wojnę" - podsumowała.

