UE: zatrzymanie Nawalnego potwierdza, że kurczy się przestrzeń dla opozycji w Rosji

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell oświadczył w poniedziałek, że zatrzymanie Aleksieja Nawalnego wpisuje się w negatywną tendencję kurczenia się przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w Federacji Rosyjskiej.

"Unia Europejska potępia zatrzymanie rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego po jego powrocie do Moskwy 17 stycznia i wzywa do jego natychmiastowego uwolnienia. Upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości jest niedopuszczalne, a prawa pana Nawalnego muszą być szanowane. Wzywamy również władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich tych dziennikarzy i obywateli, którzy zostali zatrzymani w związku ze wsparciem dla pana Nawalnego po jego powrocie" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Rady UE.

"Zatrzymanie to potwierdza negatywną tendencję kurczenia się przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w Federacji Rosyjskiej. UE będzie uważnie śledzić rozwój wydarzeń w tej dziedzinie i nadal będzie je uwzględniać przy kształtowaniu swojej polityki wobec Rosji" - zapowiedział Borrell w imieniu Wspólnoty.

Szef unijnej dyplomacji przypomniał również, że UE potępiła próbę zamordowania Nawalnego przy użyciu bojowego środka Nowiczok. Nałożyła w związku z tym restrykcje na sześć osób i jedną instytucję.

"Unia Europejska wraz z partnerami nadal będzie wzywać władze rosyjskie do pilnego zbadania próby zamachu na Nawalnego z zachowaniem pełnej przejrzystości oraz do pełnej współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w celu zapewnienia bezstronnego międzynarodowego dochodzenia" - skonkludował Borrell.

Aleksiej Nawalny został zatrzymany w niedzielę, niespełna godzinę po tym, gdy samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi. Odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by Nawalnemu towarzyszyła adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny był ścigany listem gończym. Sąd zdecydował w poniedziałek, że opozycjonista pozostanie w areszcie do 15 lutego.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz