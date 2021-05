UE: Zbigniew Rau w Brukseli: KE przedstawi plan ekonomiczny na rzecz demokratycznej Białorusi

Komisja Europejska najprawdopodobniej przedstawi plan ekonomiczny dla demokratycznej Białorusi - poinformował w poniedziałek po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych UE szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

"Wyraziłem zaniepokojenie postępującym zaostrzaniem się sytuacji na Białorusi. Społeczeństwo obywatelskie nadal znajduje się tam pod presją władz" - oświadczył minister.

"Bardziej optymistycznym akcentem było to, o czym mówił komisarz (UE ds. rozszerzenia) Oliver Varhelyi. Mianowicie to, że Komisja Europejska najprawdopodobniej przedstawi plan ekonomiczny dla demokratycznej Białorusi. Jest to inicjatywa pochodząca od premierów Grupy Wyszehradzkiej" - powiedział Rau, referując przebieg spotkania ministrów.

Plan został zaaprobowany na szczycie Rady Europejskiej w październiku ub.r. Zakłada on m.in. stworzenie opiewającego na co najmniej 1 mld euro funduszu stabilizacyjnego, wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, otwarcie jednolitego rynku UE na przedsiębiorców z Białorusi oraz ułatwienia wizowe.

Również w poniedziałek wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell poinformował, że UE przygotowuje nowy pakiet sankcji przeciwko Białorusi w związku z represjami wobec tamtejszych Polaków.

"Reżim białoruski nadal stosuje represje i zastrasza własnych obywateli. Teraz na celowniku jest polska społeczność. Pracujemy nad kolejnym pakietem sankcji. Mam nadzieję, że zostaną one wprowadzone w ciągu nadchodzących tygodni" - oznajmił Borrell.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz