UE zorganizuje międzynarodową konferencję darczyńców na rzecz wsparcia ludności w Turcji i Syrii

Unia Europejska zorganizuje 20 marca w Brukseli międzynarodową konferencję darczyńców na rzecz wsparcia ludności Turcji i Syrii, dotkniętej niedawnymi katastrofalnymi trzęsieniami ziemi - podała Komisja Europejska w piątek. W trzęsieniach ziemi, które 6 lutego nawiedziły pogranicze turecko-syryjskie zginęło ponad 50 tys. osób.

UE i jej państwa członkowskie zamierzają złożyć znaczące zobowiązanie na rzecz dalszej pomocy i odbudowy Turcji oraz dalszej pomocy i odbudowy Syrii. UE wzywa innych partnerów międzynarodowych i światowych darczyńców do okazania solidarności z ludnością w Turcji i Syrii w tych trudnych okolicznościach - przekazała KE.

20 marca w Brukseli Komisja Europejska i szwedzka prezydencja Rady UE zorganizują międzynarodową konferencję darczyńców, aby wesprzeć ludność Turcji i Syrii dotkniętą niedawnymi niszczycielskimi trzęsieniami ziemi.

Konferencja darczyńców, której współgospodarzami będą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Szwecji Ulf Kristersson w imieniu szwedzkiej prezydencji Rady, zorganizowana we współpracy z władzami tureckimi, będzie miała charakter otwarty. Skierowana jest dla państw członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów sąsiadujących i partnerskich, członków G20 - z wyjątkiem Rosji - państw członkowskich Współpracy Zatoki Perskiej, a także ONZ, organizacji międzynarodowych, podmiotów humanitarnych oraz międzynarodowych i europejskich instytucji finansowych.

"Sześć tygodni po niszczycielskich trzęsieniach ziemi w Turcji i Syrii spotykamy się, aby wesprzeć ocalałych z tej tragedii. Nasza solidarność będzie nadal tak silna, jak w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi. Mieszkańcy Turcji i Syrii powinni wiedzieć, że jesteśmy z nimi na dłuższą metę. Zapraszam wszystkie narody i wszystkich darczyńców, publicznych i prywatnych, do wniesienia wkładu i uczczenia pamięci zabitych oraz bohaterstwa osób udzielających pierwszej pomocy, a co najważniejsze, do wspólnego budowania lepszej przyszłości dla ocalałych" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"Trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii to katastrofa na skalę historyczną. Jestem zasmucony utratą życia i domów oraz ludzkim cierpieniem. Konsekwencje są naprawdę przerażające. Jako przewodniczący Rady Unii Europejskiej Szwecja zrobi wszystko, co w naszej mocy, wraz z UE i partnerami międzynarodowymi, aby pomóc poszkodowanym w kolejnych fazach rehabilitacji i wczesnego powrotu do zdrowia" - zaznaczył Ulf Kristersson, premier Szwecji.

Z Brukseli Łukasz Osiński