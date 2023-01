UE: Źródło: ambasadorowie państw członkowskich dali zielone światło na przedłużenie sankcji wobec Rosji (aktualizacja)

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE dali w środę zielone światło na przedłużenie na kolejne sześć miesięcy wszystkich unijnych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję - przekazało PAP źródło unijne.

Decyzja musi zostać formalnie potwierdzona przez Radę UE.

W lipcu i wrześniu 2014 roku UE nałożyła sankcje gospodarcze na wymianę z Rosją w konkretnych sektorach gospodarki z powodu aneksji Krymu i zbrojnego wspierania separatystów w Donbasie, na wschodzie Ukrainy.

W marcu 2015 roku przywódcy UE postanowili uzależnić zniesienie obowiązujących sankcji od pełnego wdrożenia porozumień mińskich dotyczących Donbasu, co miało nastąpić pod koniec grudnia 2015 roku. Ponieważ do tego nie doszło, Rada przedłużyła sankcje gospodarcze do 31 lipca 2016 r.

Od tego czasu sankcje są sukcesywnie przedłużane o kolejnych sześć miesięcy; obecnie obowiązują do 31 stycznia 2023 r.

Sankcje gospodarcze są wymierzone w sektor finansowy, handlowy, energetyczny, transportowy, technologiczny i obronny.

Z Brukseli Łukasz Osiński