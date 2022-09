UE: Źródło PAP: KE w najbliższych dniach ma przedstawić kolejny pakiet sankcji wobec Rosji

Komisja Europejska ma w najbliższych dniach przedstawić państwom członkowskim projekt kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji – przekazało PAP unijne źródło dyplomatyczne. Jak dodało, pakiet ma objąć m.in. osoby, które wspierają agresję Rosji wobec Ukrainy, a także rozszerzyć sektory objęte restrykcjami i dotyczyć rynku ropy.

"Komisja Europejska pracuje nad nowym pakietem sankcji wobec Rosji, który może zostać przedstawiony państwom członkowskim w najbliższych dniach" - podało źródło.

UE przyjęła w lipcu siódmy pakiet nowych sankcji wobec Rosji. Zakłada on m.in. zakaz importu rosyjskiego złota i jednocześnie wzmacnia kontrolę eksportu w zakresie produktów podwójnego zastosowania, w tym chemicznych i farmaceutycznych oraz zaawansowanych technologii. Pakiet ten zakłada też wpisanie ponad 50 osób i podmiotów powiązanych z Kremlem na unijne listy sankcyjne. Oznacza to zamrożenie ich majątków i zakaz wjazdu do UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński