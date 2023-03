UE: Źródło: strona niemiecka zabiega o spotkanie premiera Morawieckiego z kanclerzem Scholzem

Niemcy zabiegają, by na marginesie szczytu UE w Brukseli doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem - przekazało PAP źródło zbliżone do rządu. Jednym z tematów rozmowy miałaby być kwestia zakazu produkcji samochodów spalinowych.

"Spotkanie nie jest jeszcze przesądzone" - zaznaczyło źródło.

Premier Morawiecki w czwartek przed południem przybył do Brukseli, gdzie będzie reprezentował Polskę podczas dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Kanclerz Niemiec przed rozpoczęciem szczytu mówił dziennikarzom, że Niemcy i Komisja Europejska są na dobrej drodze do rozwiązania sporu o unijną regulację, mającą na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 roku.

Na początku marca szwedzka prezydencja w Radzie UE przełożyła na nieokreślony termin głosowanie nad przełomowym prawem, które zakłada zakończenie sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi w 2035 roku, po tym gdy Niemcy wycofały się ze swojego wcześniejszego poparcia dla tych przepisów.

Niemiecki minister transportu Volker Wissing argumentował wówczas, że projekt regulacji przygotowanej przez KE powinien zostać uzupełniony o wyjątek pozwalający na stosowanie paliw syntetycznych w silnikach spalinowych.

Wcześniej informację, że do takiego spotkania dojdzie podawało radio RMF FM.

Z Brukseli Rafał Białkowski