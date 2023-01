UGANDA: 16 zabitych i 21 rannych w tragicznym wypadku

Co najmniej 16 osób zginęło, a 21 zostało rannych, gdy w piątek rozpędzony autobus uderzył w naczepę w centrum handlowym na autostradzie pomiędzy Kampalą a Gulu.

Jak podał portal "The Citizen", do wypadku doszło, gdy "około północy 6 stycznia 2023 r. autobus firmy Roblyn uderzył w rozładowywaną naczepę".

"Dramat rozegrał się w centrum handlowym Adebe, zaledwie kilometr od punktu kontrolnego Kamdini" - podał rzecznik policji regionu North Kyoga, sierż. Patrick Jimmy Okema.

Według "The Citizen" 12 osób zginęło na miejscu, a cztery inne zmarły w szpitalu Atapara. "To oznacza jak dotąd łącznie 16 ofiar śmiertelnych. Reszta poszkodowanych - wielu w stanie krytycznym i jeszcze nie zidentyfikowanych - została przewieziona do szpitala Atapara" - poinformował sierż. Okema.

Jak dodał, "przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona, ale wstępne oględziny wskazują na niewłaściwe zaparkowanie naczepy przez kierowcę, bez znaków ostrzegawczych. To bardzo niefortunny wypadek, składamy kondolencje rodzinom pogrążonym w żałobie".

Uganda odnotowała ostatnio wzrost liczby wypadków drogowych. We wtorek policja drogowa podała, że w okresie od 30 grudnia 2022 r. do 1 stycznia br. w całym kraju zarejestrowano aż 104 wypadki, w tym 28 z ofiarami śmiertelnymi. "Zarejestrowaliśmy 149 ofiar, 35 osób zginęło, a 114 odniosło poważne obrażenia" - podał zastępca nadinspektora Faridah Nampiima. Najczęstszą przyczyną wypadków była brawurowa jazda, której efekty to 20 zabitych 39 ciężko rannych.

Według rocznego raportu o bezpieczeństwie ruchu drogowego w 2021 r. w Ugandzie odnotowano 4159 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Spośród nich 1390 to motocykliści, a 528 - pasażerowie motocykli.

Mateusz Wichary