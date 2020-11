Uganda: Kandydat na prezydenta zwolniony z aresztu za kaucją

Kandydat na prezydenta Ugandy i gwiazda muzyki pop Bobi Wine w piątek został zwolniony z aresztu za kaucją; władze oskarżyły go o "czyny mogące rozprzestrzeniać chorobę zakaźną, koronawirusa", i łamanie zasad antycovidowych – podał internetowy kanał telewizyjny.

Wine, którego naprawdę nazywa się Robert Kyagulanyi, został zatrzymany w środę podczas wiecu wyborczego we wschodniej Ugandzie, za naruszenie przepisów dotyczących ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19. Jego aresztowanie wywołało masowe protesty, które doprowadziły do śmierci co najmniej 37 osób i aresztowania 577.

"To Museveni powinien siedzieć na ławie oskarżonych za zabijanie niewinnych obywateli" - powiedział Wine w sądzie, odnosząc się do wieloletniego przywódcy Ugandy, prezydenta Yoweriego Koguty Museveniego.

76-letni Museveni rządzi 42-milionową Ugandą od 1986 r. i jest obecnie jednym z najdłużej panujących przywódców w Afryce. 14 stycznia odbędą się tam wybory prezydenckie i parlamentarne.