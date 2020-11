UJH: 166 045 nowych zakażeń koronawirusem w Ameryce

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował we wtorek w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 995 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Obecność Covid-19 potwierdzono u 166 045 kolejnych osób.

Według placówki naukowej z Baltimore od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 342 495 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 248 468. Zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu Covid-19 zmarło do tej pory 1 336 793 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 55 mln 552 505.

Podczas gdy pandemia w Stanach Zjednoczonych się nasila, wiele osób w tym także politycy, albo ją bagatelizują, albo wręcz nie wierzą w obecność Covid-19. We wtorek media przytaczały wypowiedź pielęgniarki z Dakoty Południowej Jodi Doering, której zdaniem nawet niektórzy umierający pacjenci z powodu wirusa nie wierzą, że stanowi on prawdziwe zagrożenie.

Jak informuje dziennik "USA Today" Doering przykuła uwagę Amerykanów w całym kraju swoimi relacjami z pracy na pierwszej linii frontu w stanie, którego przywódcy od dawna pomniejszają niebezpieczeństwo koronawirusa. Odmawiają wprowadzenia takich środków, jak nakaz noszenie maseczek.

"Mam wolny wieczór od pracy w szpitalu. Siedząc na kanapie z psem, nie mogę przestać myśleć o pacjentach Covid z ostatnich kilku dni. Tych upartych, którzy wciąż nie wierzą, że wirus jest realny" - tweetowała pielęgniarka.

"Mówią ci, że musi być inny powód, dla którego są chorzy. Dyskredytują cię używając wulgarnych słów i pytają, dlaczego musisz nosić te wszystkie rzeczy, skoro nie mają COViD, ponieważ to nie jest prawdziwe. Tak. Tak się naprawdę dzieje" - przekonywała Doering.

W wywiadzie dla CNN wyjaśniła, że jej obserwacje nie dotyczą tylko jednego przypadku. Wspominała o wielu, którzy umierając powtarzali to samo: "To niemożliwe. To nieprawda".

W opinii pielęgniarki, podczas gdy wielu pacjentów przyznaje, że są chorzy z powodu wirusa, inni wściekają się, sugerując, że mają grypę, a nawet raka płuc. Jak dodała często widzi, że stan tych pacjentów pogarsza się, gdy próbuje ich przekonać, aby pożegnali się z bliskimi.

Inni pracownicy służby zdrowia oskarżają przywódców politycznych Dakoty Południowej, że zaprzeczają zagrożeniu.

"Zaprzeczaliście temu (…) nawet dzisiaj temu przeczycie" - twierdził cytowany przez "USA Today" dr Ali Mokdad, profesor University of Washington w Seattle. Nawiązywał do wypowiedzi republikańskiej gubernator Dakoty Południowej, Kristi Noem argumentującej, że wskaźnik przypadków śmiertelnych per capita w jej stanie był niższy aniżeli w Nowym Jorku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski