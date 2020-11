UJH: 2015 Amerykanów zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w sobotę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2015 zgonów z powodu Covid-19. Zdiagnozowano 187 833 nowych przypadków koronawirusa.

Uczelnia z Baltimore szacuje, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano już łącznie 12 mln 085 389 przypadków zakażenia Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 255 823.

Zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu wirusa zmarło do tej pory 1 mln 379 508 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 58 mln 076 075.

Wbrew pogarszającej się sytuacji i zaleceniom federalnych Centrów Kontroli Chorób (CDC) wielu Amerykanów nie chce zrezygnować z tradycyjnych podróży w długi weekend Święta Dziękczynienia (26 listopada). Koordynator grupy zadaniowej ds. koronawirusa w Białym Domu, dr Deborah Birx zwróciła uwagę, że w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami tempo wzrostu liczby zachorowań różni się teraz "dramatycznie".

Wyjaśniała to CNN Esther Choo, profesor medycyny ratunkowej na Oregon Health & Science University. Mówiła, że Covid rozprzestrzenia się szybciej i na większym obszarze. Niepokoiła się, ponieważ jej zdaniem zwalczanie pandemii może teraz trwać dłużej.

W opinii ekspertki rzeczywista liczba przypadków wirusa jest prawdopodobnie o wiele wyższa niż zgłaszanych 12 milionów. Zbyt mało osób jest bowiem poddawanych testom.

"Tak wiele stanów ma wskaźniki testów z wynikiem pozytywnym powyżej 20 proc. Oznacza to, że jesteśmy daleko w tyle co do oceny faktycznego stanu" - argumentowała Choo w rozmowie z CNN.

CDC ostrzegały przed podróżowaniem z okazji Święta Dziękczynienia i celebrowaniu z kimkolwiek spoza domownikami. Liczba przypadków wirusa bowiem gwałtownie rośnie. CDC podaje w nowych wytycznych, że ponad 50 proc. infekcji Covid-19 jest przenoszonych przez ludzi, którzy nie wykazują żadnych objawów.

Urzędnicy służby zdrowia podejrzewają jednak, że wbrew ponawianym apelom wiele osób odwiedzi rodzinę i przyjaciół. Będą dalej rozprzestrzeniać pandemię.

Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (AAA) przewiduje co najmniej 10 proc. ograniczenie liczby podróży w Święto Dziękczynienia w porównaniu z minionym rokiem. Byłby to największy roczny spadek od 2008 roku. Wciąż jednak w drogę wyruszy ok. 50 mln ludzi, z których blisko 95 proc. samochodami.

Kilka osób indagowanych przez CNN na lotnisku im. Reagana w Waszyngtonie twierdziło, że czują się wystarczająco bezpiecznie, aby latać.

"Rozumiem ryzyko, które podejmuję, ale chcę zobaczyć swoją rodzinę" - tłumaczyła cytowana przez CNN Yasmine Dehghani, która leciała do Connecticut.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski