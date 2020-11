UJH: W Ameryce 2146 zgonów z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w środę, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2 146 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa zdiagnozowano u 172 935 kolejnych osób

Zgodnie z szacunkami amerykańskiej uczelni od wybuchu epidemii w USA potwierdzono w sumie 12 mln 759 949 przypadków zakażenia wirusem. Zmarło 262 080 ludzi.

UJH podaje, że na całym świecie z powodu Covid-19 zmarło do tej pory 1 418 617 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 60 mln 251 469.

Jak poinformował w środę portal telewizji CNBC Amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC) rozważają skrócenie zalecanego dwutygodniowego okresu kwarantanny dla osób, które miały kontakt z Covid-19.

Aktualne wytyczne CDC przewidują kwarantannę w domu przez 14 dni, nawet jeśli wynik testu na obecność wirusa jest ujemny. Naukowcy twierdzą, że zapobiega to dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, za pośrednictwem osób zanim zaczną wykazywać objawy lub u których one w ogóle nie występują.

Jak jednak zauważył dyrektor CDC Robert Redfield te wytyczne zostały opracowane, gdy testy diagnostyczne nie były tak łatwo dostępne jak obecnie. Agencja usiłuje ustalić, czy okres kwarantanny można skrócić do zaledwie siedmiu dni w przypadku osób, u których test na obecność Covid-19 wykazuje ujemny wynik.

"Wall Street Journal" przytoczył wypowiedź menedżera CDC dra Henry'ego Walke, o opracowywaniu nowych wytycznych. Zmierzają one w kierunku zalecania okresu kwarantanny od siedmiu do dziesięciu dni w przypadkach testów z ujemnym wynikiem. "CDC zawsze dokonuje weryfikacji swoich ustaleń i zaleceń w świetle nowych badań na wirusa powodującego COVID-19 i ogłosi zmiany, gdy będzie to stosowne" - wyjaśnił w środę CNBC rzecznik CDC Belsie Gonzalez.

Na temat kwarantanny wypowiadał się też dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci. Zauważył m.in. w rozmowie z telewizją ABC, że dwutygodniowa kwarantanna powoduje niechęć poddawania się przez wielu ludzi testom, ponieważ pozytywny wynik może ich pozbawić pracy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski