Ukraina: 1061 nowych zakażeń koronawirusem, 26 chorych na Covid-19 zmarło

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1061 zakażeń koronawirusem, 26 chorych na Covid-19 zmarło, a 737 osób wyzdrowiało - podano we wtorek na stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Dzienna liczba ofiar śmiertelnych jest najwyższa od ponad miesiąca. Do tej pory na dobę przybywało po kilkanaście do ok. 20 zgonów.

Od początku epidemii na Ukrainie stwierdzono w sumie 74 219 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, zmarły 1764 osoby, a 40 613 wyzdrowiało. Obecnie na Ukrainie liczba zainfekowanych osób to 31 842.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono minionej doby w obwodzie lwowskim - 146, charkowskim - 143, iwano-frankowskim - 127 i w Kijowie - 108.

W poniedziałek na Ukrainie stwierdzono 990 zakażeń SARS-CoV-2, w niedzielę - 1112, w sobotę - 1172, w piątek - 1090, ale w czwartek poinformowano o rekordowej liczbie - 1197 przypadkach zakażenia koronawirusem.