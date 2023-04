Ukraina: 12 osób, w tym 10 żołnierzy wróciło z niewoli rosyjskiej

12 obywateli Ukrainy - dwóch cywilów i 10 żołnierzy, którzy walczyli m.in. w rejonie Bachmutu, zostało uwolnionych z niewoli rosyjskiej - poinformował w poniedziałek ukraiński sztab koordynacyjny ds. jeńców wojennych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Dziesięciu obrońców szeregowi żołnierze i podoficerowie. Zostali wzięci do niewoli m.in. podczas walk w rejonie Bachmutu, wsi Opytne i Orichowo-Wasyliwka w obwodzie donieckim oraz w pobliżu Kreminnej i Czerwonopopiwki na Ługańszczyźnie" - głosi oświadczenie sztabu koordynacyjnego. Wśród cywilów jeden pochodził z obwodu charkowskiego, a drugi z Mariupola. Jak oświadczył sztab koordynacyjny, ludzie ci byli "przetrzymywani jako zakładnicy".

Do tej pory z niewoli powróciło 2005 obywateli Ukrainy - dodał sztab.

Pod koniec marca Ukraina przekazała Rosji w trybie jednostronnym wszystkich ciężko rannych jeńców wojennych nadających się do transportu. Jest to zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Rosja - jak poinformował sztab - wypuściła tylko pięciu ciężko rannych Ukraińców. Władze w Kijowie i ONZ wskazują, że Rosja nie dopuszcza organizacji humanitarnych do obywateli ukraińskich, których przetrzymuje w niewoli.