Ukraina: 15 zabitych, 16 rannych w ostrzałach obwodu charkowskiego

W rosyjskim ostrzale wsi Bezruky w obwodzie charkowskim zginęła we wtorek ośmiolatka, a jej matka została ranna - poinformował szef władz tego obwodu na wschodzie Ukrainy Ołeh Syniehubow. W obwodzie tego dnia zginęło 15 osób, a 16 zostało rannych.

We wtorek siły rosyjskie prowadziły zmasowany ostrzał dzielnic mieszkalnych Charkowa - przekazał gubernator. Zginęło pięciu mieszkańców, zaś według wstępnych danych rannych zostało 11 osób.

Trzech mieszkańców zginęło też wskutek ostrzału wsi Udy. W ostrzale wsi Bezruky zginęła ośmiolatka, a jej matka została ranna. Od początku wojny na pełną skalę w obwodzie zginęło 43 dzieci, a 130 zostało rannych.

Wieczorem wojska rosyjskie ostrzelały okolice Czuhujewa. Według wstępnych danych zginęło sześć osób, a cztery zostały ranne.

Syniehubow oznajmił, że to, co obecnie robią siły rosyjskie w obwodzie charkowskim, stanowi zbrodnię wojenną. "Okupanci całkowicie świadomie uderzają w dzielnice mieszkalne, gdzie nie ma żadnych obiektów wojskowych. To prawdziwy terroryzm wobec ludności" - podkreślił.

W jego ocenie "Rosjanie już przegrali bitwę o Charków i teraz, terroryzując ludność, przygotowują się do rewanżu". (https://t.me/synegubov/3479, https://t.me/synegubov/3480)