Ukraina: 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, pięć kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a pięć kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło - poinformowało we wtorek ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 3372, a zmarłych do 98.

Łącznie 119 pacjentów wyzdrowiało.

Dzień wcześniej informowano o 325 nowych zakażeniach i 10 kolejnych zgonach.

Najwięcej przypadków zakażenia zdiagnozowano do tej pory w Kijowie (551), w obwodzie czerniowieckim (546) i iwano-frankowskim (332).

Centrum Zdrowia Publicznego podkreśliło, że metodą PCR przebadanych zostało ogółem ok. 35 tys. próbek.

Jak zaznacza ministerstwo ochrony zdrowia, niedostępne są dane o zakażeniach koronawirusem na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w Sewastopolu oraz na opanowanych przez prorosyjskich separatystów terenach w obwodach donieckim i ługańskim.

Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano na Ukrainie 3 marca.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska