Ukraina: 321 nowych zakażeń koronawirusem, 14 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 321 nowych zakażeń koronawirusem, 14 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 420 wyzdrowiało - podał w środę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 21 905, zgonów do 658, a wyzdrowień do 7995.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow podczas środkowego briefingu podkreślił, że to już drugi dzień z rzędu, kiedy liczba nowych zakażeń jest niższa od liczby wyzdrowień.

Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1595 dzieci i 4241 pracowników medycznych. Centrum Zdrowia Publicznego sprecyzowało, że hospitalizacji dotychczas wymagało 6831 chorych, a 259 pacjentów podłączono pod respiratory.

W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto obwodzie czerniowieckim (43), rówieńskim (39) i w Kijowie (29). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3144) i w Kijowie (2739). Również w obwodzie czerniowieckim odnotowano najwięcej zgonów - 133.

Ministerstwo ochrony zdrowia poinformowało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 313 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska