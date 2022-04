Ukraina: 4 zabitych, 11 rannych w ostrzałach w obwodzie charkowskim

Cztery osoby zginęły, a 11 odniosło w niedzielę obrażenia na skutek ostrzałów przez siły rosyjskie różnych miejscowości w obwodzie charkowskim – poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow w telewizji.

Syniehubow oświadczył, że siły rosyjskie kontynuują ostrzały miast obwodu: Czuhujewa, Ołeksijiwki, Sałtiwki i Zołocziwa.

Jak dodał, w Wołczańsku okupanci wywieźli wyposażenie jednej z fabryk do Rosji, a w jej pomieszczeniach zaimprowizowali więzienie, gdzie torturowani są ludzie. "Zmuszają do współpracy i wstępowania do sił zbrojnych" Rosji - oznajmił. https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU

Wcześniej policja obwodu charkowskiego podała, że w ostrzale Czuhujewa obrażenia odniosły 3 osoby.