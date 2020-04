Ukraina: 401 przypadków zakażenia koronawirusem, 19 kolejnych zgonów

O 401 przypadków, do 9 410, wzrosła na Ukrainie w ciągu minionej doby liczba wykrytych zakażeń koronawirusem - podał we wtorek resort ochrony zdrowia. 19 osób chorych zmarło, zwiększając bilans zgonów do 239. Prawie co piąty zainfekowany to pracownik medyczny.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował, że wśród osób, u których potwierdzono zakażenie w ciągu ostatnich 24 godzin, jest 25 dzieci i 94 pracowników medycznych. Infekcję wykryto łącznie u 639 dzieci i 1 843 pracowników medycznych.

128 osób w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało, zwiększając liczbę ozdrowieńców do 992.

Najwięcej infekcji wykryto dotychczas w obwodzie czerniowieckim (1429), w Kijowie (1298) i w obwodzie iwano-frankowskim (783). W tym ostatnim jest też najwięcej zgonów - 49.

36 przypadków zakażenia wykryto łącznie w szpitalu psychiatrycznym w Poczajowie w obwodzie tarnopolskim. Od tygodnia zamknięty jest wjazd i wyjazd z tego liczącego ok. 8 tys. mieszkańców miasta. Agencja Ukrinform pisze, że zachorowali niemal wszyscy pacjenci oddziału dla mężczyzn, oddział dla kobiet poddano izolacji. Wśród zakażonych jest 12 pracowników placówki i kucharka, która rozdawała pacjentom posiłki. Łącznie w miasteczku wykryto 80 przypadków zakażeń, a ogółem w tym obwodzie - 664.

W szpitalu obwodowym w Mariupolu testom na obecność koronawirusa ma być poddanych prawie tysiąc pracowników medycznych, którzy mieli kontakt z 19 kolegami, u których potwierdzono zakażenie.

Ogółem w kraju przeprowadzono ok. 98,7 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa.

Według ukraińskiego rządu szczyt zachorowań na Covid-19 jest oczekiwany między 3 i 8 maja. W minionym tygodniu przedłużono do 11 maja restrykcje związane z pandemią.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska