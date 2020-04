Ukraina: 444 nowe przypadki zakażenia koronawirusem; 8 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 444 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 8 osób - poinformowało w sobotę ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych SARS-CoV-2 wzrósł do 5106, a zmarłych do 133.

"Według danych Centrum Zdrowia Publicznego z godz. 9 (godz. 8 w Polsce) na Ukrainie potwierdzono dotąd laboratoryjnie 5106 przypadków Covid-19, z nich - 133 przypadki śmiertelne; 275 pacjentów wyzdrowiało. W ciągu doby zarejestrowano 444 nowe przypadki" - napisał resort na Facebooku. Dzień wcześniej informowano o rekordowej liczbie 501 nowo wykrytych zakażeń.

Minister ochrony zdrowia, Maksym Stepanow powiedział na sobotnim briefingu, że wśród ogółu osób, u których potwierdzono zakażenie, jest 333 dzieci i 978 pracowników medycznych.

W piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił w wypowiedzi dla stacji telewizyjnej Ukraina, że po 24 kwietnia możliwe będzie złagodzenie obowiązujących ograniczeń związanych z koronawirusem, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie będzie się pogarszać. "Częściowo ludzi będzie trzeba wypuszczać do pracy, te sektory, które dla nas są bardzo ważne, będą częściowo otwierane. Częściowo też możliwe będzie złagodzenie w maju (obostrzeń w sferze) transportu. To znaczy, takie rzeczy będą, jeśli nie będzie bardzo dużej fali (zachorowań na Covid-19 - PAP)" - oświadczył prezydent.

Zełenski dodał, że jeśli po obchodzonych w ten weekend Świętach Wielkanocnych dojdzie do fali zachorowań, to w kraju może być "straszna statystyka" - od 2 do 10 proc. społeczeństwa zakażonego koronawirusem. Pracownicy służby zdrowia "będą zmuszeni, żeby wybierać, kto z Ukraińców ma żyć" - ostrzegł.

Według danych Centrum Zdrowia Publicznego ogółem na Ukrainie przebadano ok. 52,5 tys. próbek.

Najwięcej przypadków zakażenia SARS-CoV-2 zdiagnozowano do tej pory w obwodzie czerniowieckim (840), w Kijowie (770) i obwodzie iwano-frankowskim (462).

Wiceszef MSW Anton Heraszczenko poinformował, że wśród zakażonych SASR-CoV-2 jest dowódca ukraińskiej Gwardii Narodowej Mykoła Bałan.

Jak zaznacza ministerstwo ochrony zdrowia, niedostępne są dane o zakażeniach koronawirusem na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w Sewastopolu oraz na opanowanych przez prorosyjskich separatystów terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska