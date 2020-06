Ukraina: 463 nowe zakażenia koronawirusem, 9 kolejnych zgonów

Ministerstwo ochrony zdrowia Ukrainy poinformowało w poniedziałek, że w ciągu minionej doby wykryto w tym kraju 463 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 9 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 141 wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 27 462, zgonów do 797, a wyzdrowień do 12 195.

To drugi dzień z rzędu, kiedy na Ukrainie liczba nowych przypadków zakażenia spada. Najwięcej infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Kijowie (72), obwodzie zakarpackim (64) i czerniowieckim (59), a w ośmiu obwodach nie wykryto żadnych przypadków zachorowania.

Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (3698) i w Kijowie (3490). Na Covid-19 zachorowało 5101 pracowników medycznych i 1964 dzieci.

W kraju przeprowadzono do tej pory ok. 431 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 45 tys. testów na jego przeciwciała - podało Centrum Zdrowia Publicznego.

