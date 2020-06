Ukraina: 550 nowych zakażeń koronawirusem, 15 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem wykryto u 550 osób, 15 chorych na Covid-19 zmarło, a 440 wyzdrowiało - przekazał w sobotę resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 26 514, zgonów do 777, a wyzdrowień do 11 812.

To trzeci dzień z rzędu z dobowym bilansem zakażeń przekraczającym pół tysiąca.

Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1903 dzieci i 5016 pracowników medycznych. Hospitalizacji wymagało 7982 chorych, a 301 pacjentów podłączono do respiratorów.

W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w Kijowie (83), w obwodzie czerniowieckim (66) i lwowskim (65). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3585) i w Kijowie (3375).

Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 415 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 41 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.

W kraju do 22 czerwca trwa "adaptacyjna kwarantanna". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w poszczególnych regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska