Ukraina: 56 zabitych w wyniku ostrzelania z czołgu domu starców w Kreminnej

56 osób zginęło wskutek ostrzelania z czołgu domu opieki senioralnej w Kreminnej w obwodzie ługańskim – poinformował szef władz regionalnych Serhij Hajdaj na Telegramie.

Hajdaj napisał, że doszło do tego 11 marca, ale do tej pory nie udało się dotrzeć do miejsca tragedii.