Ukraina: 638 nowych zakażeń koronawirusem, 14 chorych zmarło

Na Ukrainie w ciągu poprzedniej doby potwierdzono 638 nowych zakażeń koronawirusem, 14 chorych zmarło, a 651 wyzdrowiało - podał we wtorek resort ochrony zdrowia. Zakażenie potwierdzono łącznie od początku pandemii u prawie 7,5 tys. pracowników medycznych.

Łącznie od początku pandemii SARS-CoV-2 zakaziło się 54 771 osób, 1412 chorych zmarło, a 27 154 pacjentów wyzdrowiało. Ogółem najwięcej infekcji dotychczas wykryto w obwodzie lwowskim (7254), w Kijowie (6350) oraz w obwodzie czerniowieckim (5184).

Najwięcej aktywnych zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest w obwodach lwowskim, czerniowieckim i zakarpackim, a ogółem liczba aktywnych przypadków przekracza 26 tys. W poniedziałek władze obwodu zakarpackiego alarmowały w związku z tym, że łóżka przeznaczone do leczenia pacjentów z Covid-19 w lokalnych szpitalach są zapełnione w prawie 90 proc.

W szpitalach na Ukrainie przebywa obecnie 3968 pacjentów z koronawirusem, 104 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Na Ukrainie przeprowadzono dotąd ok. 813 tys. testów metodą PCR i ok. 370 tys. testów na przeciwciała koronawirusa. W ciągu ostatniej doby wykonano ok. 23,5 tys. testów.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska