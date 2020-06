Ukraina: 648 kolejnych zakażeń koronawirusem, 9 chorych na Covid-19 zmarło

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 648 przypadków zakażenia koronawirusem, 9 chorych na Covid-19 zmarło, a 106 wyzdrowiało - przekazało w niedzielę ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Najwięcej infekcji potwierdzono minionego dnia w obwodzie lwowskim i w Kijowie.

Bilans zakażonych wzrósł do 31 154, zmarłych - do 889, a osób, które wyzdrowiały - do 14 082.

W sobotę informowano o 753 potwierdzonych zakażeniach i był to dotychczas najwyższy dobowy bilans wykrytych infekcji w tym kraju.

Do tej pory przeprowadzono ok. 489 tys. testów na obecność koronawirusa i ok. 79 tys. na jego przeciwciała.

Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (3916) i w Kijowie (3904). Według danych Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy - przytaczanych przez Interfax-Ukraina - w ciągu ostatniej doby liczba chorujących na Covid-19 wzrosła w prawie wszystkich obwodach kraju. Najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (139) i w Kijowie (66).

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska