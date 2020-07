Ukraina: 651 nowych zakażeń koronawirusem, 13 kolejnych chorych zmarło

Na Ukrainie w ciągu poprzedniej doby wykryto 651 zakażeń koronawirusem, 13 chorych na Covid-19 zmarło, a 560 osób wyzdrowiało - poinformował w poniedziałek ukraiński resort ochrony zdrowia. W kraju jest ponad 26,5 tys. aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

Najnowsze dane to najniższa dobowa liczba zakażeń na Ukrainie od 14 lipca, kiedy poinformowano o 638 infekcjach. Zazwyczaj po weekendzie obserwowany jest spadek odnotowywanych w kraju zakażeń koronawirusem.

Bilans potwierdzonych infekcji wzrósł do 59 493, zgonów do 1498, a wyzdrowień do 31 439.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono minionej doby w obwodzie lwowskim (115), w obwodzie zakarpackim (86) i w Kijowie (77).

Łącznie najwyższą liczbę zakażeń odnotowano w obwodzie lwowskim (8115) i w Kijowie (6961); najwięcej pacjentów z Covid-19 zmarło w obwodzie lwowskim (209) i czerniowieckim (205).

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska