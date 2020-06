Ukraina: 683 nowe zakażenia koronawirusem, 16 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 683 przypadki zakażenia koronawirusem, 16 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 426 wyzdrowiało - przekazało w piątek ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych wzrósł do 29 753, zgonów do 870, a wyleczonych do 13 567.

Dzień wcześniej informowano o 689 nowych zakażeniach koronawirusem i był to najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii.

Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (3831) i w Kijowie (3766).

W kraju przeprowadzono do tej pory ok. 468 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 69 tys. testów na jego przeciwciała - podało Centrum Zdrowia Publicznego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska