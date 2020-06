Ukraina: 689 nowych zakażeń koronawirusem - najwyższy dobowy bilans do tej pory

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 689 przypadków zakażenia koronawirusem, 21 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 372 wyzdrowiało - podał w czwartek resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans potwierdzonych infekcji od początku pandemii.

"Takiego +antyrekordu+ jeszcze nie mieliśmy, nawet w najcięższych czasach, w kwietniu, kiedy mieliśmy dość napiętą sytuację" - oświadczył podczas czwartkowego briefingu minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Poprzednio o największej liczbie infekcji potwierdzonych w ciągu doby (588) poinformowano 4 czerwca, zaś o najwyższej dobowej liczbie zgonów (23) - w środę 10 czerwca.

W ciągu ostatniego tygodnia obserwowana jest podwyższona liczba odnotowanych zachorowań - wskazał minister i zaapelował do społeczeństwa o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i rekomendacji.

"Proszę spojrzeć na ulice, na to, co dzieje się wokół, wszyscy już wyszli z kwarantanny, wszyscy zdecydowali, że już jej nie ma; że już nie ma takiego ryzyka jak Covid-19" - ubolewał minister.

Łączny bilans zakażonych koronawirusem wzrósł na Ukrainie do 29 070, zmarłych - 854, a wyleczonych do 13 141.

Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (3793) i w Kijowie (3671).

W kraju przeprowadzono do tej pory ok. 457 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 60 tys. testów na jego przeciwciała - podało Centrum Zdrowia Publicznego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska